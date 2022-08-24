Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devrinin sona erdiğini" savunarak bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu ve ülkenin "fedakarlık çağı"yla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Ülkenin geleneksel Ağustos tatilinden sonra ilk kabine toplantısının başında konuşan Macron, iklim değişikliğinin ve "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yarattığı istikrarsızlığın" damgasını vurduğu bu dönemin "bolluk döneminin sonu" anlamına geldiğini savundu.

Macron, Fransa'nın karşı karşıya olduğu yeni dönemin "fedakarlıklar" çağı olduğunu ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması enerji fiyatlarında keskin artışın beklendiği, halkın enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde "zorlu kışa hazırlık" konuşması olarak yorumlandı.

Macron "Bolluğun sonu, pervasızlığın sonu ve kibrin sonu olarak sunduğum bu genel bakış, nihayetinde yurttaşlarımızın çok fazla endişe duymasına yol açabilecek, içinden geçtiğimiz bir taşma noktası" dedi.

Macron "Bunun karşısında görevlerimiz var, bunlardan birincisi kıyamet tellallığı yapmadan açık ve net konuşmak" ifadelerini kullandı.