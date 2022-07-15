Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Başka bir dünya savaşı istemiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "başka bir dünya savaşı" istemediklerini öne sürdü.

France 2 televizyon kanalına verdiği röportajda konuşan Macron, "Savaşı durdurmak istiyoruz. Bir dünya savaşı istemiyoruz" dedi. Ukrayna'daki savaşın uzun süreceğini kaydeden Macron, "Yazın sonu ve sonbaharın başları özellikle zor bir dönem olacak" iddiasında bulundu.

Macron, ordu harcamalarına ilişkin bir soruyu ise "Avrupa savunmasını güçlendirecek. Fransız askeri bütçesinin kesilmeyeceğini söyleyebilirim" şeklinde yanıtladı.