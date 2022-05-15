Fransa Cumhurbaşkanı Macron BAE'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi’de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog temellerine dayalı iletişim"e değindi.

ABD heyeti BAE’ye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, "ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına" yarın BAE’ye gidecek.

Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın Cuma günü ölümünün ardından ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.