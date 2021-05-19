Fransa BMGK'ye Gazze için ateşkes çağrısı önerisi sundu

Fransa'nın Ürdün ve Mısır'la işbirliği içinde İsrail ile Gazze arasında ateşkes için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) teklif sunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama dün geç saatlerde Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bulunan Mısır Başbakanı Abdülfettah el Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptıkları video konferansta sözkonusu karar teklifi üzerinde anlaştı.

Açıklamada "Üç ülke temel unsurlar üzerinde anlaştı: Ateş etme durmalı, ateşkes zamanı geldi ve BM Güvenlik Konseyi konuyu ele almalı" denildi.

Açıklamada Fransa'nın Mısır öncülüğündeki arabuluculuk çabalarını desteklediği kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana dün dördüncü kez kapalı oturumla toplanan BMGK'den ortak bir açıklama yine çıkmadı. Çin, Norveç ve Tunus'un önerdiği ve şiddetin durmasına çağıran açıklama tasarıları ABD tarafından engellenmişti.

Çin'in BM Temsilcisi Zhang Jun, ülkesinin Fransa'nın önerisini destekleyeceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu da devam ederken, dün Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 10 Mayıs'ta başlayan saldırılar boyunca ölen Filistinlilerin sayısı 217'ye yükseldi. Ölenlerden 63'ünün çocuk, 36'sının kadın olduğu ve saldırılarda 450'si çocuk 1500 kişinin yaralandığı, 50'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.