Fransa Bisiklet Turu'nda 'yasaklı madde' şoku: Diskalifiye edildi

Uluslararası Bisiklet Birliği'nden (UCI) yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kolombiyalı bisikletçi Nairo Quintana'nın Fransa Bisiklet Turu sırasında alınan kan numunesinde yasaklı "tramadol" maddesine rastlandığı belirtildi. UCI, 2022 Fransa Bisiklet Turu'nu altıncı sırada tamamlayan Quintana'nın diskalifiye edildiğini duyurdu.

Tramadol kullanımının, dopingle mücadele kurallarını ihlal etmese de yan etkileri yüzünden sporcuların güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla UCI Tıbbi Kuralları'na aykırı olduğu hatırlatıldı.

Karara 10 gün içinde itiraz edebileceği bilgisi verilen Quintana'nın, UCI Tıbbi Kuralları'nı ilk kez ihlal ettiği için sonraki yarışlara katılmaya devam edebileceği belirtildi.

Yol bisikletinin üç büyük yarışı olan Fransa, İtalya ve İspanya'da podyumları ve galibiyetleri olan Quintana, 2014'te İtalya Bisiklet Turu'nu, 2016'da da İspanya Bisiklet Turu'nu kazanmıştı. Kolombiyalı bisikletçi, bu seneki Fransa Bisiklet Turu'nu 6. sırada tamamlarken, 2013 ve 2015'te de ikinci olmuştu.