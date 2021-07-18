Frankfurt İş Mahkemesi önünde LSG ve WİSAG işçilerinden ASG işçilerine dayanışma ziyareti

Almanya’nın Frankfurt kenti havaalanında yer hizmetleri sağlayan WİSAG ve LSG firmaları işçilerinin pandemi bahanesiyle işten atılmalarından sonra, yine aynı gerekçeyle işlerine son verilen 92 ASG emekçisinin hak arama davasının duruşmaları başladı.

Geçtiğimiz cuma günü Frankfurt İş Mahkemesi’nde sabah saat 8.00‘de başlayan duruşmalar saat 16.00’a kadar devam etti. Davacı emekçiler 8‘er kişilik gruplar halinde salona alınırken, duruşmayı 40 kişinin izlemesine izin verildi. İlk duruşmaların neticesinde hakim, davanın daha büyük bir mahkeme salonunda topluca yapılmasına karar verirken, gelecek duruşmaların Ekim 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Aynı gerekçeyle işlerine son verilen bir gurup WISAG ve LSG işçisi, ASG işçilerinin davasına dayanışma amaçlı ziyarette bulunarak, duruşmaları mahkeme salonundan izlediler.

WISAG işçileri direniş komitesi sözcüsü Ertuğrul Kurnaz duruşma ile ilgili gözlemlerini şöyle anlattı:

"ASG emekçileri de bizim gibi sermaye sınıfının kâr hırsı için taşeron firmaların kıyımına uğramışlardır, sorunumuz ortak. Bundan sonraki duruşmalarını da birlikte takip edeceğiz. Bugün havaalanında 20 yıllık kıdemli işçilere krizi bahane ederek, iş yoktur diyerek, yalan dolanla çıkış veren mevcut firmalar, aylardır açıktan ilanlarla ucuza çalıştıracakları yeni işçiler almaktadırlar. Tüm bu gerçeklere mahkeme ne diyecek, bekleyip göreceğiz. Mevcut yasaların patronlar lehine düzenlenmiş olduğunun günbegün daha iyi farkına varıyoruz. Biliyoruz ki taşeron firmaların işçi kıyımları sadece havaalanı ile sınırlı değildir. Bu bilinçle bölgemizde geniş kapsamlı bir ‘mücadele inisiyatifi' oluşturmanın somut girişimlerini başlatmaktayız. Bu konuda ilk toplantımızı WİSAG işçileri direniş komitesinin çağrısıyla Rüsselsheim Barışevi’nde 11.7.2021 tarihinde gerçekleştirdik. Olumlu bir katılım ve destek gösteren demokratik kitle örgütleri, sendikalar, partiler, halkevleri, cemevleri gibi kurum temsilcileriyle ortak bir inisiyatif oluşumu içindeyiz. Konuya ilişkin pek yakında kamuoyuna bir deklarasyonda bulunacağız."

Rüsselsheim Barışevi’ndeki toplantıdan...

Emekçilerin 9 aydır süren mücadelesi

Frankfurt Havaalanı'nda yer hizmetleri sağlayan WISAG şirketi, salgını fırsat bilerek geçtiğimiz yılın Ekim ayında 230 kadrolu işçisini işten çıkarmıştı. Bunun üzerine çeşitli eylemlerle protestolara başlayan işçiler, mücadelelerini farklı platformlarda günümüze kadar sürdürürlerken, havaalanında hizmet sağlayan LSG ve ASG firmaları da toplu işten çıkartmalara başladılar.

Dokuz ay önce işten çıkartılan işçilerin neredeyse tamamı yabancı kökenliyken, süreç içinde kalifiye işçilerin de işten atılmalarıyla, mücadeleye katılan Alman işçilerinin de sayısı arttı.