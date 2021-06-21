Frankfurt Havaalanı direnişinde yeni bir aşama: 600 kilometre yol gittiler

Almanya’nın değil, Avrupa’nın en büyük havaalanlarından biri olan Frankfurt Havaalanı’nda faaliyet gösteren WISAG firmasının işçileri, 232 işçinin işten atılmasına karşı bir direniş başlatmışlardı. Geçen yıl Aralık ayında ilkini gerçekleştirdikleri protesto eylemlerini ısrarla sürdürdüler. Tam bir kararlılıkla Korona koşullarında önlerine çıkan her türlü engeli aştılar. Geçen haftaya dek sadece havaalanında değil, Frankfurt Adliye Sarayı’nın, Hessen Eyalet Parlamentosu’nun, davalarına sahip çıkmayan sendikanın ve patronun villasının önünde tam 23 eylem düzenlemeyi başardılar.

600 Kilometreyi aşan dayanışma

Geçtiğimiz hafta sonunda ise etkinliklerini bir üst aşamaya taşıdılar: Frankfurt’tan bir temsilci grubunu Berlin’e gönderdiler. Cuma akşamından yaklaşık 600 kilometre mesafedeki Berlin’e varan grup, WISAG firmasının Berlin Havaalanı’nda aynı sorunlarla karşılaşan işçi arkadaşlarıyla buluştu. Ertesi gün de onların düzenlediği protesto etkinliğine katıldı. Temsilciler oradaki işçi kardeşlerine sadece Frankfurt direnişçilerinin dayanışma ve selamlarını götürmekle kalmadılar, aylardır biriktirdikleri deneyleri de aktardılar. O mitingdeki konuşmalarıyla Berlinli işçilere hiç beklenmedik ve yepyeni bir güç katmış oldular. Böylece Almanya’nın birçok havaalanında faaliyet göstermekte olan ve aynı yöntemle işçilerin haklarını ayaklar altına alan bir firmanın birbirinde uzak iki kentteki işçileri arasında çok anlamlı bir köprü kurulmuş oldu.



WISAG firmasının Frankfurt ve Berlin işçileri Berlin Havaalanı’nda birlikte direniyorlar

Yöntem basit, sonuçları binlerce aileni dramı

Firmanın uyguladığı yöntem son derece basit: 20-25 yıldır çalışmakta olan işçileri Corona bahanesiyle işten at! Artık yaşı ilerlemiş ve gelecekte iş bulmakta zorluk çekeceğini bilen işçileri, kendi kurduğun ya da ortağı olduğun taşeron firmalarda, birçok haktan vazgeçerek ve kimi yerde üçte birine kadar düşük ücretle çalışmaya boyun eğdir. Burada attığın bir işçiye vereceğin parayla orada iki işçi çalıştır. Üstelik cebine daha da para kalsın!

Hak edilmiş bir eğlenti

Dile kolay, tam 23 eylem! Direnişçiler işte bu moralle aralarında bir eğlenti düzenlemeyi hak etmişler. Onu da, Berlin dayanışması ardından, Pazar gününe planlamışlardı. Corona kısıtları nedeniyle en fazla 30 kişi biraraya gelebilmiş olmakla birlikte, dostluk ve dayanışma duyguları yüksek, çok ahenkli bir toplantı gerçekleştirdiler. Kısa üç konuşma ve direnişlerinin kısa öyküsünü içeren bir videonun yanısıra Rüsselsheim Barış Korosu’nun ve saz ustası Deniz Güneş’in konserlerini dinlediler. Birlikte yemek yediler, sohbet ettiler.

Konuşmalar sırasında bir gerçek açıkça ifade edilmiş oldu: Bu direniş, Frankfurt Havaalanında faaliyet gösteren firmalarda çalışmakta ve önemli kısmı aynı haksızlıklarla karşılaşacak olan binlerce işçi için bir direniş örneği ve çekim merkezi haline gelmek üzeredir. Yeter ki direnişçiler tüm zorluklara karşın kararlılıklarını bir süre daha devam ettirilebilsinler.

Başından bu yana direnişin örgütlenmesi ve devamı için tüm gücüyle çalışan Ertuğrul K. konuşmasında “WISAG’ın artık hiçbir önemi kalmamıştır” dedi, “bu direniş havaalanında faaliyet gösteren tüm çalışanların işyerleri ve hakları için sürdürülmektedir. Ve çağrımız o işletmelerdeki işçi arkadaşlarımızadır” Nitekim, benzeri bir firma olan AFG’de de geçenlerde 92 işçinin işine son verilmiş, son eyleme onlardan da temsilciler katılmıştı. Başkaca firmalar, örneğin Lufthana Technik de ilk sırada beklemedeydiler. Pandemiyi bahane eden sermaye daha binlerce işçinin hayatını karartacak kararları hayata geçirmeye hazırlanmaktaydı.

Direnişçiler bu güzel toplantıda morallerini bir kez daha bilemiş, kararlılıklarını pekiştirmiş oldular ve sıklıkla tekrarladıkları bir sloganla, bir sonraki eylemi düzenlemek üzere vedalaştılar: “Ne olursa olsun boyun eğmeyeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”