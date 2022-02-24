Fox'ta tuhaf diyalog: Eğer Rus uçaklarını Türk SİHA'larıyla düşürdülerse satışları çok farklı olur

Fox'ta yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda Ukrayna krizi konuşuldu.

Dünya'nın savaş endişesi içinde izlediği gelişmelerle ilgili yorum yapan Deniz Ülke Arıboğan Ukrayna'nın düşürdüğünü iddia ettiği Rus uçaklarıyla ilgili "Nasıl düşürdü ona iyi bakmak lazım. Eğer Türkiye'nin ürettiği İHA'larla, SİHA'larla düşürdülerse bunların satışları da çok farklı bir çerçevede değerlendirilebilir." dedi.

Küçükkaya da Arıboğan'ın sözlerini takiben "Daha evvel Ruslar birkaç kere çok büyük zorluklar yaşamışlar bizim İHA'lar, SİHA'lar nedeniyle." dedi.

İşte o diyalog: