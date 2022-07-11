Fox TV sunucusundan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu iddiaları gündeme geldi.

Sel baskınlarına çözüm bulamaması nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösteren Fox Tv Ana Haber sunucusu Burak Birsen "Ekrem İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor? Ben bir yurttaş olarak, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak bunu çok merak ediyorum. AFAD gece saat 22.00'de uyarı mesajı attı. Peki Ekrem İmamoğlu neredeydi, İstanbul'da mıydı, hayır. Sahade değildi, orası kesin. Nerdeydi, sosyal medyadaydı. İstanbul'da olmazsanız, sahada olmazsanız sorun yaşanmadı deyip gerçeklerden uzak bir tweet atarsınız. Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım" dedi.