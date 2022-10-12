'Fotoromanlık yetmedi, film çekmeye mi başladın?'

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesi’nin 6 personeli ve 2 şirket yetkilisi geçen günlerde adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) şüphelilerin adliyeye gönderilme görüntülerini drone'la çekerek, sosyal medyada teşhir etmesine tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Kuşadası Belediyesi’ne yönelik algı operasyonu yürütüldüğünü aktardı.

'Fotoromanlık yetmedi, şimdi de film çekmeye mi başladın?'

Torun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Beş ay önce görevden uzaklaştırılan kişileri baskınla gözaltına almak, daha suçları kanıtlanmadan kamera kaydına alıp teşhir etmek ve bunun üzerinden belediyemizi karalamaya çalışmak çürümüşlüğün göstergesidir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bunu yapanlara sormak istiyoruz: Film çekme talimatını fotoroman Süleyman’dan mı aldınız? İçişleri Bakanlığı koltuğuna yakışmayan Süleyman Soylu’ya soruyoruz: Fotoromanlık yetmedi; şimdi de film çekmeye mi başladın?” diye sordu.

