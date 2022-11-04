Fotogaleri | Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde yeni sayfa

Süper Lig'de bu hafta önemli bir derbi karşılaşması olacak.
Yarın Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak.
Taraflar arasında ligde yapılan 128 maçın 47'sini sarı-kırmızılılar, 38'ini siyah-beyazlılar kazandı.
AA'nın derbi öncesi hazırladığı fotogaleri:
16 Haziran 1982'de "Devlet Başkanlığı Kupası" karşılaşmasında Beşiktaş ve Galatasaray mücadele etmişti. Galatasaray takım kaptanı Fatih Terim (solda) ve Beşiktaş Takım Kaptanı Kaleci Rasim Kara (sağda) birbirlerine başarılar dilemişti.
İki takım, 11 Aralık 1976'da 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşmıştı.
17 Aralık 1988'de oynanan Türkiye Birinci ligi maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 4-1 yenmişti. (Arşiv)
17 Aralık 1988'de oynanan Türkiye Birinci ligi maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 4-1 yenmişti. (Arşiv)
16 Haziran 1982'de oynanan Beşiktaş Galatasaray maçında mücadele eden Beşiktaşlı futbolcular Samet Aybaba (sağda) ve Rıza Çalımbay (arkada). (Arşiv)
14 Nisan 2000'de Türkiye Birinci Futbol Ligi maçında Beşiktaş ve Galatasaray takımları karşılaşmıştı. (Arşiv)
12 Aralık 1999'da Türkiye Birinci Futbol Ligi maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşmıştı. (Arşiv)
14 Nisan 2000'de Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaşmıştı. (Arşiv)