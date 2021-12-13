Formula 1’de son düzlükte sonlanan yarış mahkemelik oluyor

Sezonun 22. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull Honda pilotu Max Verstappen kazandı. Haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, Formula 1'de 2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Verstappen, 24 yaşında kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, Mercedes protestolarını sürdürüyor.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull Honda pilotu Hollandalı Max Verstappen, kötü bir start alarak yerini Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a kaptırmasına rağmen yarışı lastiklerinin de getirdiği avantajla ve son turda rakibini geçerek birinci olarak tamamladı.

Yarışın en çok tartışma yaratan anı 54. turda Williams pilotu Nicholas Latifi’nin yaptığı kazanın ardından güvenlik aracının gelmesiyle başladı. Güvenlik aracının piste çıkışını fırsat bilerek Verstappen’i pit noktasına çağıran Red Bull Honda takımı araca yumuşak hamur lastik taktı. Mercedes takımı ise Hamilton’a bilgiyi geç verdiği için Hamilton pite girememiş oldu.

Güvenlik aracı uygulamasına itiraz eden Mercedes’in yarış direktörü Michael Masi’nin itirazı kabul görmeyince Verstappen’in yarışı kazandığı FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) tarafından onaylanmış oldu.

Markalar klasmanında ise Mercedes, Red Bull Honda’nın önünde yer aldı.

Mercedes neden itiraz etti?

8,5 ay süren ve toplamda 22 yarışın olduğu süreçte, Hamilton’un son turda şampiyonluğu Verstappen’e bırakmasının ardından başlayan tartışmalar sürecek gibi görünüyor.

Güvenlik aracı periyodunun ardından kalan tek turluk yarışta Hamilton’un yarışı kaybetmesinin ardından Mercedes takımı itirazda bulundu. Bu itiraz şimdilik reddedilmesine rağmen konunun temyize gitme ihtimali de varsayılan senaryolar arasında yer alıyordu.



Mercedes, yarış sonrasında iki konuda itirazda bulundu. Bunlardan ilki, güvenlik aracının pisti terk etmeden Max Verstappen'in Hamilton'ı geçmesine dönük itirazken, ikincisi ise yarışın tur yiyen pilotların turunu geri aldıktan sonraki tur değil, aynı tur içinde başlatılması oldu.

Ancak yapılan iki itiraz da reddedildi ve Hollandalı pilotun şampiyonluğu onaylanmış oldu.

Yapılan açıklamada, “Mercedes'in komiserlerin sondan bir önceki turun sonundaki pozisyonları yansıtacak şekilde klasmanda değişiklik yaparak sorunu düzeltmesini istemesi, komiserlerin yarışı geriye dönük olarak etkili bir şekilde kısalttığına inandıkları bir adımdır ve bu nedenle uygun değildir. Protesto bu kapsamda reddedilmiştir” denildi.

BREAKING: The FIA Stewards have dismissed Mercedes' protests against the Abu Dhabi Grand Prix final classification #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/VPNIfaFDMC — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

İtirazlarının reddedilmesinin ardından Mercedes’in kararla ilgili olarak yeniden bir itiraz düzenleyip CAS’a gitme şansı bulunuyor.

Bu durumu değerlendiren Mercedes, yaptığı son açıklamada, pilotlardan Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracının girmesi sonrasında yarışın son bölümünde kural hataları yapıldığı gerekçesiyle itiraz ettiğini ve itirazlarının reddedilmesi sonrasında, temyiz mahkemesine yeniden inceleme başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, yarışı Verstappen’in kazanmasıyla birlikte, efsane Alman yarış pilotu Michael Schumacher’in rekorunun kırılması da mümkün olmadı.

