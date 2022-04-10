Forkliftin devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halinde olan forklift henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada forkliftin altında kalan operatörü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Mehmet Göven yönetimindeki forklift, Karaçulha Mahallesi'nde bulunan yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Göven’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Göven’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.