Foça'daki tekne faciasında istenen ceza belli oldu

İzmir’de 2 Ağustos 2020’de 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin davada, tekne kaptanı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istendi.

DHA'da yer alan habere göre, Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci celsesinde tekneden sağ olarak kurtulan Sudenaz Çolak, Kardelen Coşkun ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan Adem Demir ise SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada söz verilen sanık Adem Demir, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, “Olay günü arkadaşlar teknede kavga ettiler, birbirlerine girdiler. Ben bu sebeple dümeni bırakmak zorunda kaldım. Ardından yandan dalga yedik, tekne alabora oldu. Teknede 10 kişiydik, kavga eden kişileri tanımıyorum. Muhammet Mustafa Günel benim arkadaşımdı ve diğerleri de onun misafiri olarak gelmişlerdi. Biz ilk önce 7 kişiydik. Sonra 3 kişi daha tekneye geldi. Muhammet Mustafa Günel bana ‘bir şey olmaz’ dediği için yola devam ettim" dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Demir'in beyanlarının ardından savcı, esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Mütalaada, bilirkişi raporuna göre Demir’in asli kusurlu olduğu hem müştekilerin hem de kendinin ifadesine göre sanığın alkollü kullandığına yer verildi. Tekne kaptanı sanık Demir'in, kapasitenin 2 katı kadar fazla yolcu alması durumunda teknenin olası kaza veya batması ihtimalini değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen mütalaada, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından avukatlar, savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme başkanı, süre talebini kabul ederek duruşmayı 8 Haziran’a erteledi.