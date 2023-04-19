Foça’da sit alanına 5 katlı kaçak otel diktiler!

Foça ÖÇK sınırları içerisinde bulunan ve Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına alınan Foça Atatürk Mahallesi’nde özel mülkte başlatılan izinsiz inşaat hakkında İzmir Müze Müdürlüğü’nce suç duyurusunda bulunuldu. Ancak suç duyurusuna rağmen devam eden 3 katlı kaçak inşaata bir kat daha eklenerek 4 kata çıkarıldı. Foça imar planına göre 3 kata izin verilirken otel yapılacağı belirtilen izinsiz inşaata bir de çatı katı eklenerek 5 kata çıkarıldı. Koruma Bölge Kurulu bir kez daha yasal işlem başlatılmasına karar verirken yasal yaptırımların uygulanmaması benzer izinsiz yapılaşmaları da özendiriyor.

Türkiye seçime kilitlenirken kıyılarda kaçak yapı patlaması

Türkiye seçim gündemine kilitlenmişken Ege ve Akdeniz kıyılarındaki rantı yüksek kıyı kentlerinde kaçak inşaatlar da hızlandı. Kaş’tan Datça’ya, Foça’dan Çeşme’ye mantar gibi çoğalan kaçak yapılaşmalar ne korunan alan dinliyor ne de imar mevzuatı. Yerel belediyeler idari para cezası kesmekle yetinirken, yasal yaptırımların yetersizliği Türkiye’nin en gözde kıyı yerleşimlerinin siluetini de karartıyor. Kaçak yapılaşmada çarpıcı örneklerden biri de İzmir’in Foça ilçesinde gündeme geldi.

Antik kentin üzerinde varlığını sürdüren ilçede kaçak otel inşaatı

Zengin kültürel ve doğal mirasıyla Türkiye’nin önemli sahil kentlerinden biri olan Foça, adının Phokaia efsanelere konu olan Akdeniz foklarından (Monachus monachus) geldiğine inanılıyor. Akdeniz fokları, günümüzde de ilçenin simgelerinden biri. Barındırdığı kaynak değerler nedeniyle Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilen Foça ve çevresi, antik çağdan kültür ve ticaret merkezi olma işlevini sürdürüyor. Ancak Phokaia antik kentinin kalıntıları üzerinde varlığını sürdüren Foça’da 1. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde göz göre göre kaçak bina yapılmasının önüne geçilemiyor.

Koruma kurulu inşaatı durdurdu, yapanlara suç duyurusunda bulunuldu

Geçtiğimiz Aralık ayında başladığı öğrenilen Foça Atatürk Mahallesi 53/29 parselde kayıtlı olan özel mülkiyetteki izinsiz inşaat hakkında önce Foça Belediyesine, ardından ise Koruma Bölge Kurulu’na başvuru yapıldı. Başvurunun ardından yapılan inceleme sonrası Koruma Bölge Kurulu inşaatın durdurulmasına karar verdi, yapanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mührü söküp inşaata devam ederek yeni kat çıktılar

İzmir Müze Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından Savcılık soruşturma başlattı. Ancak buna rağmen belediyenin para cezası keserek mühürlediği inşaatta aynı gün mührün sökülerek izinsiz inşaata devam edilmesi ilçedeki diğer uygulamalara da emsal teşkil etmesi tepki çekiyor. Foça’da 3 kattan fazla inşaata izin verilmiyor. İzinsiz inşaatın 5 kata çıkması, arkeolojik ve kentsel sit alanındaki yasal mevzuatı ihlal etmekle kalmıyor aynı zamanda tarihi kent dokusunun siluetini de bozuyor.

Foça'da kaçak yapılarla ilgili işlem yapılmamasının izinsiz uygulamaları özendirdiği ve çarpık yapılaşmaya yol açtığı belirtiliyor

Koruma kurulu bir kez daha durdurma kararı verdi

Kaçak inşaatla ilgili Koruma Bölge Kurulu bir kez daha durdurma kararı vererek sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu konuyu yeniden değerlendirdiği toplantıda, İzmir Müze Müdürlüğü’nün konuyla ilgili suç duyurusu üzerine başlatılan 2023/18 sayılı Savcılık soruşturması söz konusu parseldeki izinsiz inşaata devam edildiği kaydedilerek, “18.01.2023 tarih ve 17407 sayılı kararımız sonrasında parselde uygulamanın izinsiz olarak devam edilerek 4. katın yapıldığının anlaşılması yeniden ilgililer hakkında yasal işlem başlatılmasına, yapının ivedilikle KUDEB ve Müzesi denetiminde ruhsat eki mimari projesine uygun hale getirilmesine karar verildi” denildi.