Flash TV satıldı: Yeni sahibi 'Çatlı' filminin yapımcısı oldu

Türkiye’deki kontrgerilla örgütlenmesinde Bahçelievler Katliamı dahil sayısız cinayetin bizzat faili ve sorumlusu olan Abdullah Çatlı’nın filminin yapımcısı olanSAFE Media, Flash TV’yi bünyesine kattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kanalın yayın anlayışında "özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat içerikleri, sinema filmleri, diziler, yaşam programları ve farklı yaş gruplarına hitap eden özel yapımlar" yer alacak.

SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“SAFE Media’yı yalnızca içerik üreten veya dağıtan bir şirket olarak değil, medyanın farklı alanlarında faaliyet gösteren güçlü ve sürdürülebilir bir yapı olarak konumlandırıyoruz. ‘Çatlı’ filmiyle sinema sektöründe attığımız önemli adımın ardından Global Pictures ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, bu alandaki hedeflerimizi daha da ileri taşıdı. Flash TV’nin bünyemize katılmasıyla birlikte televizyon yayıncılığında da iddialı ve uzun vadeli bir döneme giriyoruz."

Yeni dönemde Flash TV’nin teknik ve yayın altyapısının güçlendirilmesi, içerik çeşitliliğinin artırılması ve kanalın geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital platformlarda da etkin bir konuma taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Ne olmuştu?

AKP iktidarının Flash Haber televizyon kanalının Halk TV’ye satışını engellediği, ödeme yapılmasına karşın hisse devrinin “baskı ve tehdit”le önüne geçildiği 2024 yılının son günlerinde gündeme gelmişti.

Kanalın yeni sahibi 9 Ocak 2025'te Erhan Kork olmuştu. Kanalın Kork'a geçmesinin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Ersoy Dede'nin adı genel yayın yönetmeni olarak geçmişti.

Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erhan Kork, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5.1-c maddesine muhalefet” suçlarından tutuklanmıştı.

Erhan Kork'un tutuklanması sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanala kayyım atanmıştı. Gerçekleşen ihale sonucunda Flash TV, geçtiğimiz yıl Öz Er-ka İnşaat tarafından satın alınmıştı. Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş, 2018'deki genel seçimler için AKP'den aday adayı olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından 2026'nın nisan ayında söz konusu satışın iptal edildiğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.