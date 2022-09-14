Flash TV programcısından Mansur Yavaş iddiası: Çok büyük ihtimalle seçim öncesi geçecek

Flash TV Yorumcusu Fatih Ertürk, Gürsel Tekin'in katıldığı TV programında “HDP'ye bakanlık verilebilir” ifadesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı ittifakta ortak aday çıkmasını sıkıntıya soktuğunu öne sürdü.

Ertürk, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında uzlaşılacak bir aday olabilir mi sorusunun gündeme gelmesi, adı geçen kişilerin adaylığının gündeme gelmesinden çok daha önemli bir gelişme olduğuna inanıyorum. İYİ Parti’de, CHP'nin seçim sonrası HDP ile yeniden ilişkiye girmesi mi söz konusu diye alarm zilleri çaldı” dedi.

'Mansur Yavaş seçim öncesi İyi Parti’ye geçecek' iddiası

Meral Akşener’in Gürsel Tekin’in açıklamasına gösterdiği tepki ve sonrasındaki süreçle ilgili, “İYİ Partililer kendilerini CHP’ye borçlu hissetmiyor. İstanbul ve Ankara'yı CHP adayına kazandırarak borçlarını ödediklerini düşünüyor” diyen Ertürk, "İyi Parti’nin belediye başkanlığı seçimlerine Millet İttifakı'tan ayrı gideceğini belirtti ve “İddia ediyorum, çok büyük ihtimalle Mansur Yavaş seçim öncesi İyi Parti’ye geçecek” ifadesini kullandı.

Ertürk, Ankara’da Mansur Yavaş’ın kendisine gelen bütün imar izinlerini engelleme kararı aldığını iddia etti, “Bütün bürokratlarına hiçbir imar işine imza atmamaları şeklinde talimat verdi ve ‘beni bekleyin’ dedi. Bu bilgi, bu duyum değil. Mansur Yavaş eğer aday olursa, bu imar işlerinden dolayı kendisine bir leke gelmesini istemiyor” ifadelerini kullandı.