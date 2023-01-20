Fitch: Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşme sürdürülebilir değil

Fitch Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin genel seçim öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer aldı.

BloombergHT'nin haberine göre Fitch Ratings, 2023 genel seçimleri öncesinde yüksek ekonomik büyümeyi ve istihdamı korumayı amaçlayan politikaların Türkiye'nin (B/Negatif) uluslararası rezervlerindeki sürekli iyileşmeyle tutarlı olmadığını söylüyor. 2023 ortası seçimleri öncesinde maaş artışları ve genişletici maliye ve kredi politikalarıyla birleşen derin negatif reel faizler, devam eden döviz talebi ve yüksek cari açık nedeniyle lira ve uluslararası rezervler üzerindeki baskıyı sürdürecek.

Brüt rezervler 126 milyar dolara ulaştı

Kredi derecelendirme kuruluşu sermaye akışı yönetimi önlemleri ve düzenleyici değişikliklerle birleşen dış finansmanın, 2023'ün başlarında Türkiye'nin brüt rezervlerindeki toparlanmayı 126 milyar ABD dolarına yükselttiğini kaydetti.

Öte yandan Fitch, Merkez Bankası’nın rezerv yapısının zayıf kalmaya devam ettiğini ve net yabancı varlık pozisyonunun döviz swapları çıktıktan sonra eksi 57 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Fitch Ratings kamu sektörü ve asgari ücret için "önemli" ücret artışları açıklayan hükümetin, öncelikli sektörlerde kredi büyümesine ve şirketler için devlet garantili kredi programlarına ve konut kredilerine odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

Harcamalar 2023'ün ilk yarısında hız kazanacak

Bununla birlikte 2022'de merkezi yönetim bütçe açığı GSYİH'nın yüzde 1'ine gerilemiş olsa da (GSYİH tahminlerine göre) harcamaların 2023 yılının ilk yarısında hızlı bir tempoda kalmasını bekledikleri vurgulandı.

Raporda iyileşmeye rağmen, Türkiye'nin dış likiditesinin emsallerine ve yüksek dış finansman ihtiyacına (Kasım'dan itibaren 12 ayda vadesi dolacak 189 milyar ABD doları dış borç) göre zayıf kalmaya devam edeceği öngörüldü.

Fitch uluslararası rezervler için ek risklerin, gelişmiş ekonomilerdeki daha fazla parasal sıkılaştırmadan ve yavaşlayan küresel büyümeden kaynaklandığını ve seçimle ilgili artan belirsizliğin yurtiçi döviz talebini artırabeceğine dikkat çekildi.