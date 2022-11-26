Fitch tahminini açıkladı: 'Üç senaryodan ikisinde Erdoğan cumhurbaşkanı oluyor'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 seçimlerine yönelik hazırladığı raporunu yayınladı.

Buna göre üç senaryoyu değerlendiren Fitch, raporunda seçim sonuçlarına göre olası enflasyon, faiz ve dolar kuru beklentilerini de paylaştı.

Kurumun ilk senaryosuna göre, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 55 ihtimalle yeniden kazanacak, parlamentoda ise çoğunluğu kaybedecek.

Duvar'da yer alan habere göre, İlk senaryoda enflasyonun 2023 yılında yüzde 26,1'e, 2024 yılında 17,2'ye, 2025 yılında ise 16,1'e gerilemesi öngörülüyor.

İlk senaryoda enflasyonun 2023 yılında yüzde 26,1'e, 2024 yılında 17,2'ye, 2025 yılında ise 16,1'e gerilemesi öngörülüyor.

Kurum diğer iki senaryoya da yüzde 22,5 olasılık veriyor.

Bu senaryolardan birinde Erdoğan, Cumhurbaşkanı olurken Cumhur İttifakı da TBMM'de çoğunluğunu koruyor.

Kurumun üçüncü senaryosunda ise yüzde 22,5 olasılıkla muhalefet hem cumhurbaşkanlığını hem parlamento çoğunluğunu kazanıyor.