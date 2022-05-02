‘Finlandiya’nın NATO kararı 12 Mayıs’ta açıklanacak’ iddiası

Finlandiya hükûmet kaynakları, Finlandiya’nın 12 Mayıs’ta NATO’ya üyelik için karar vereceğini açıkladı.

T24’ün haberine göre, Finlandiya basınına konuşan kaynaklar, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun 12 Mayıs’ta NATO’ya girmeye onay verdikten sonra parlamentoda kararın oylanacağını açıkladı. İki adımlı bu hamleden çıkacak sonuca göre Finlandiya, resmi olarak NATO’ya başvurabilecek.

Finlandiya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaşan Rusya, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olması halinde askeri bağlantısızlık şartlarının ihlal edileceğini belirerek bölgeye hipersonik füzeler konuşlandıracağı uyarısında bulunmuştu.