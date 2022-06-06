Finlandiya'nın istihbarat şefi: PKK açıkça terör örgütüdür, terörü ciddiye alıyoruz

Finlandiya istihbarat şefi, "Türkiye'ye terör konusunda güvence vererek" NATO üyeliği önündeki engeli kaldırmaya çalıştıklarını ancak "Rus misillemelerine" karşı tetikte olduklarını söyledi.

Finlandiya güvenlik ve istihbarat servisi Supo'nun başkanı Antti Pelttari, Financial Times'a (FT), Helsinki'nin Rusya'nın misilleme potansiyeli konusunda "uyanık" kaldığını söyleyerek "[Rusya] oldukça sessizdi ve umarız böyle kalır" dedi.

Finlandiyalı yetkili, “Hiçbir şeyin olmaması olumlu bir şey. Ancak hazırlıklı olmamız ve toplumu koruyabilmemiz de olumlu bir şey.” dedi.

Pelttari ayrıca, FT'ye verdiği demeçte PKK varlığının "oluşturduğu terör tehdidini ciddiye almak için elinden geleni yaptıkları" söyledi. Yetkili, "PKK'nin faaliyetlerini zaten yıllardır takip ediyoruz. [Fin istihbarat faaliyetlerinin] bu yılki yıllığında PKK'nin finansman ve kaynak yaratma faaliyetlerini inceliyoruz. Ciddiye alıyoruz. Açıkça terör örgütüdür. Terörü ciddiye alıyoruz” dedi.

Öte yandan Ankara'nın yönelttiği suçlamaları reddeden Finlandiya istihbarat yetkilisi, “Terör için güvenli bir sığınak değiliz. Kanun ve prosedürlerimize göre faaliyet gösteriyoruz ve terör örgütlerine ilişkin AB listelerini takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pelttari, Suriye'deki savaşın "Finlandiya'nın ilk kez uluslararası terörden etkilendiği anlamına geldiğini" söylerken birkaç yıllığına Finlandiya'nın Ankara büyükelçiliğine bir irtibat subayı gönderdiğini ekledi.

Pelttari, Finlandiya'nın Türkiye ile "çok etkili" işbirliği yaptığını, ancak kamuoyuna herhangi bir ayrıntı veremeyeceğini söyledi. Yetkili, “Uluslararası terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Bunu kınıyoruz ve bu alanda güvenlik sağlayıcısıyız” diye ekledi.