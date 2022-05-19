Finlandiyalı ve İsveçli komünistler: Emperyalistler arasında seçim yapmak zorunda değiliz

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik adımları resmiyet kazanırken iki ülkede de komünistler bu adımı rekabet halindeki iki emperyalist kamptan biri lehinde tercih yapmak ve ülkelerin ABD'nin önderlik ettiği emperyalist kampa ilhak edilmesi olarak nitelendirdi.

Finlandiya'nın İşçilerin Komünist Partisi (KT) ve İsveç Komünist Partisi (SKP) söz konusu NATO üyeliği tartışmalarının başlangıcından beri kendi ülkelerinde bu duruma karşı mevzilendi. İki parti Şubat ayında yayınladıkları bir ortak bildiride "Ukrayna'nın doğusunda çözülmekte olan çatışmanın kökleri kapitalist-emperyalist sistem içinde artan çelişkilerde yatmaktadır ve işçiler için hiçbir taraf bir diğerine tercih edilemez" değerlendirmesine yer vermişti.

Bu bölgelerdeki halkların emperyalist çelişkilerden muzdarip olduğunu belirten komünistler, "Biz Rusya'nın anti-emperyalist, Batı emperyalizmine karşı bir siper ve savunma olduğu fikrini kesin olarak reddediyoruz" görüşünü beyan etti.

Partiler ortak açıklamada "Kuzey ülkelerinin hükümetleri, NATO ve AB'nin askeri yapıları ile her zamankinden daha yakın ilişkiler kurarak, kendi emperyalist politikalarını ABD ve müttefiklerininkiyle uyumlu hale getiriyor. Bu, ülkelerimizdeki hükümetlerin emperyalist rakiplerine karşı giderek daha saldırgan bir tavır alarak bizi savaşa daha da yaklaştırdığı anlamına geliyor" dedi.

Partiler ayrıca, "Bu bölgelerdeki halklar emperyalist çelişkilerden muzdarip ve biz Rusya'nın anti-emperyalist, Batı emperyalizmine karşı bir siper ve savunma olduğu fikrini kesin olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kapitalist sistemi karakterize eden çelişkilerin daha da tırmanması ve daha da keskinleşmesi anlamına gelecektir'

Öte yandan iki ülkede de hükümetlerin bu hafta içerisinde NATO üyeliği konusunda fiili adımlar atmasını takiben KT bu adımın Finlandiya halkından hiçbir şekilde görüş alınmadan atıldığını vurgularken "Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ittifakı, silahlanma ve danışmanlık yapmanın yanı sıra Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya giderse, bu, Finlandiya'nın da Rusya'ya karşı savaşa dahil olduğu anlamına gelir" dedi.

İsveç Komünist Partisi'yse dünyanın kapitalist devletler tarafından paylaşıldığını, ancak büyüme ihtiyacının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtirken "O zaman geriye bir çözüm kalıyor: dünyayı yeniden paylaşmak - parçalamak. Burada Ukrayna'daki savaşın arka planını buluyoruz. NATO şu anda kapitalist devletlerin en güçlü birliğidir. Amaç, dünyanın diğer bölgelerindeki sermayeye karşı mücadelesinde eşitliği güçlendirmektir" dedi.

NATO üyeliği tartışmalarına ilişkin SKP, "Uluslararası çatışmaların ve İsveç ile Finlandiya sermayesinin küresel çıkarlarını savunma ihtiyacının arttığını" vurgularken, "Ancak bunu tek başlarına yapamazlar, ancak bunun için birleşmeleri gerekir. Bütün bunlar, yalnızca Finlandiya ve İsveç'in emekçileri için değil, tüm dünyanın emekçileri için önemli riskler içermektedir, çünkü her iki ülkenin üyeliği, kapitalist sistemi karakterize eden çelişkilerin daha da tırmanması ve daha da keskinleşmesi anlamına gelecektir" dedi.

SKP, "Güvenlik politikası durumu elbette değişti. İsveç'in yurtdışındaki yatırımları 10 yıl öncesine göre daha fazla tehdit altında, çünkü çelişkiler keskinleşti. Neredeyse 200 yıllık tarafsızlığı sona erdiren söz konusu çarpıcı politika değişikliği, İsveç sermayesinin etki alanını güvence altına alma ve yurtdışındaki yatırımlarını savunma hedefleriyle bağlantılıdır. Kapitalist-emperyalist sistemin doğasındaki çelişkiler gereği sermayenin büyümesi için en karlı yatırım ve koşulları araması kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulundu.

İsveç hükümetinin "askeri tarafsızlık" ile ilgili geçmiş kararları da hiçe saydığını vurgulayan SKP, hükümetin geçen yıl Kasım ayında aldığı "askeri bağlantısızlığın güvenlik politikasının temelini oluşturduğu" kararını yok saydığını vurguladı. Açıklamada, "İsveçli politikacılar kendi yatırımlarını tek başlarına savunamazlar. Yani, oldukça basit: Başkent çağırdığında, kongre kararları hiçbir şey ifade etmiyor" dedi.