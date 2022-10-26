Finlandiya'da kürtajı kolaylaştıran reform onaylandı

Finlandiya Parlamentosu'nda milletvekilleri, hamileliği sonlandırmak için iki ayrı doktorun onay verme zorunluluğunun kaldırılması yönünde oy kullandı. 2023'ün başında yürürlüğe girecek yasa değişikliğine göre, hamilelere sadece bir doktorun onayı ile kürtaj işlemi yapılabilecek.

Ayrıca, hamileliğin 12. haftasına kadar neden belirtme zorunluluğu olmadan kürtaj gerçekleştirilebilecek.

Ulusal Koalisyon Partisi milletvekili Saara-Sofia Siren, YLE televizyonuna yaptığı açıklamada, kürtaj yasasında gerçekleştirilecek reformun ihtiyaç olduğunu belirtti. Siren, Finlandiya parlamentosunda partiler arasında destek gören kürtaj yasası reformunun, kadınların kendi bedenleri ve yaşamları hakkında karar vermeleri konusundaki temel haklarla ilgili olduğunu kaydetti.

Ülkede, 2020'de kürtaj yasasının modernize edilmesi için başlatılan imza kampanyasına 43 bin kişi katılmıştı.

Mevcut yasaya göre, kürtaj olmak isteyenlerin iki ayrı doktordan rapor alması gerekiyor. (AA)