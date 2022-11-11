Finlandiya Rusya sınırına sığınak ve hendek inşa ediyor

Ukrayna-Rusya savaşının meydana geldiği süreçten sonra gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri bir süredir kamuoyunun gündeminde.

Sürecin protokol işlemlerle devam ettiği örnekte üyeliklerine kesin gözüyle bakılan bu iki ülkenin NATO'ya girmesine Rusya'nın nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor.

Finlandiya'da ise olası bir Rusya saldırısına karşı barikatlar kurulurken bazı bölgelerde güvenlikli sığınaklar ve hendekler inşa ediliyor. Moskova'nın olası bir misillemesine karşı teyakkuza geçen Finlandiya ordusunun, sınırda yaptığı çitlerin görüntürleri kamuoyuna yansıdı.