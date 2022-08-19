Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki toplantı tarihi belli oldu

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı bildirildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Halihazırda Cumhuriyetimizin Dışişleri Bakanlığı, 3 ülkenin yetkilileri arasında bir görüşme hazırlıyor. Görüşmede, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin Madrid’deki NATO zirvesinde üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı maddelerinin incelenmesi planlanıyor. Görüşme Finlandiya’da olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise, 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.