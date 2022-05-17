Finlandiya Cumhurbaşkanı ile İsveç Başbakanı'ndan kritik ziyaret

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a geleceği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü perşembe Beyaz Saray'da kabul edecek" ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, ziyarette İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu, Avrupa güvenliği, ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek konularının ele alınacağını aktardı.