Financial Times’tan NATO yorumu: Erdoğan siyasi zafer olarak lanse edecek

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının yankıları sürüyor.

Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, bu anlaşmanın yansımalarını mercek altına aldı.

Gazete, bir Türk yetkilinin "kuzey ülkeleriyle Suriye'deki Kürt teröristlere destek verilmemesi konusunda anlaşıldı" açıklamasına yer verirken, bu durumu, "gelecek yıl Haziran ayından önce yapılması planlanan seçimler öncesinde bunu ülkesinde siyasi bir zafer olarak ilan edecek" şeklinde yorumladı.

Türk yetkili ayrıca Finlandiya ve İsveç'in Cemaatcilere desteği durdurma kararı aldığını da belirtti.

'Erdoğan istediğini aldı'

Öte yandan gelişmeye geniş yer ayıran Wall Street Journal, “Bu hafta yapılan anlaşma, Erdoğan’ın ülkesinde siyasi duruşunu güçlendirebilir. Kağıt üzerinde bütün anlaşma şartları Erdoğan’ın talepleri” yorumunda bulundu.

Makalede ayrıca Biden ile Erdoğan arasındaki yakınlaşmaya da dikkat çekildi. Gazete, “Erdoğan ayrıca Biden’dan istediği telefon görüşmesini ve toplantıyı elde etti. Biden, Salı günü Erdoğan’ı aradı ve Çarşamba günü Madrid’de görüştüler” ifadesine yer verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre gazete, uzun süredir Erdoğan’ın ABD Başkanı’yla iletişim kurmak istediğine vurgu yaparken Biden ile Erdoğan arasında geçen görüşmelerde ikili ilişkilerin hiç görüşülmediği ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair konuştukları kaydedildi. Üst düzey bir ABD’li yetkili, “Türkler söylediklerini ima ettiler. Finlandiya ve İsveç’e ve bu ülkelerin terörle mücadele konularına odaklanmışlardı” dedi.

Wall Street Journal’a konuşan ve görüşmelerin detaylarına hakim olduğu belirtilen Batılı bir diplomat ise dün gerçekleşen toplantının Erdoğan’ın fikrini değiştirdiğini söyledi. İsmini açıklamayan diplomat, “Erdoğan o görüşmelerde duyulduğunu ve endişelerinin ciddiye alındığını hissetti” ifadesini kullandı.