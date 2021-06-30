Filistinli direnişçi Nizar Banat'ın öldürülmesine tepkiler büyüyor

Filistinli direnişçi Nizar Banat'ın Filistin Yönetimi’ne bağlı emniyet güçleri tarafından geçen Perşembe gözaltında öldürülmesine tepkiler büyüyor.

Filistin Komünist Partisi, Banat’ın öldürülmesinin arkasında İsrail işgaliyle Oslo uzlaşmacılığının yattığını ilan etti, Oslo’yu terk etmeyen Filistin Yönetimi’nin buna cesaret edemediği için değil, bankalara yatan paralarla sahip olduğu maddi ayrıcalıkları nedeniyle bunu yapamadığını ileri sürdü. İsrail’le toprak pazarlığı yapıldığı suçlamasında bulundu.

Filistin Komünist Partisi Banat cinayetinin aydınlatılması talebiyle devam eden eylemlerin daha örgütlü ve sürekli hale getirilmesi için gençlik gruplarına çağrıda bulundu.

Banat’ın katledilmesi üzerine Cumartesi günü Batı Şeria’da farklı kentlerde binlerce kişi eylem yaptı.

İsrail Komünist Partisi merkez komitesi Hayfa’da toplandı ve genel sekreter Adel Amer Filistinliler işgale karşı direnirken Banat’ın öldürülmesini şiddetle kınadı.

Ramallah'taki eyleme saldırı

Filistin Yönetimi’ne dönük eleştirilen tutumu bilinen Banat, geçen Perşembe gecesi dövülerek evinden alınmış ve gözaltında öldürülmüştü. Olaydan sonra tepkiler büyüyor. Yüzlerce kişinin Mahmud Abbas’ın istifası talebiyle Ramallah’ta yaptığı protesto eylemine yine Filistin polisi saldırdı, onlara Abbas taraftarları eşlik etti ve karşılıklı taşlı sopalı çatışma yaşandı. Gazetecilerin de saldırıya uğraması üzerine Filistin Gazeteciler Sendikası resmi toplantıları boykot edeceğini ilan etti.

Filistin Halk Partisi yönetimden çekildi

Filistin Halk Partisi lideri Bessam Salih ise Pazar günü bir basın toplantısı yaparak Filistin Yönetimi’nden çekildiğini açıkladı.

Banat cinayetiyle ilgili Filistin Halk Partisi hızlıca bir araştırma komisyonu oluşturulması, şeffaf bir şekilde araştırmanın yürütülmesi ve en üst düzeye kadar tüm sorumluluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Yasama organının yokluğunda yürütmenin ve ona bağlı emniyetin hak ihlallerine dikkat çekti. Filistin’de geçen ay seçimlerin gerçekleşmesi planlanırken Kudüs’te İsrail’in seçimlere izin vermemesi üzerine Filistin Yönetimi seçimleri ertelemişti.

Banat'ı öldüren 'ABD tarafından finanse edilen bir yapı'

İngiltere merkezi Raialyoum sitesinin başyazarı Abdel Bari Atwan, Banat’ın katledilmesi üzerine en çok paylaşılan videolardan birinin Abbas’ın “beş kişi beni protesto edip istifamı isterse görevi bırakırım” dediği video olduğunu belirtti. Atwan, güvenlik güçlerinin Abbas’ın istifasını talep eden binlerce eylemciye gerçek mermilerle ateş ederken bunun kayda alınmaması için kadın erkek demeden muhabirlere de saldırıldığını ifade etti. Banat’ın ölümünden sorumlu olan güvenlik kuvvetlerinin işgalci İsrail’le güvenlik koordinasyonunu sağlayan ve ABD tarafından Filistin bütçesinden ayrı tutularak finanse edilen bir yapı olduğunun altını çizdi.

'Sivil görünümlü polisler'

İsrail gazetesi Haaretz’te bir yorumcu ise, Banat cinayeti üzerine Ramallah’taki güvenlik güçleri müdahalesine eşlik eden sivil desteğin aslında sivil polisler olduğunu ileri sürdü. Yorumda, AB’nin olayın hemen ardından yaptığı açıklamada “polis dışında güvenlik güçlerini finanse etmediğini” açıklamasından da görüldüğü gibi Filistin Yönetimi’nin korkusunun olaylar karşısında Batılıların mali desteğinin kesilmesi olduğuna dikkat çekildi. Bu yüzden eylemcilere sivil görünümlü polislerin saldırdığı ileri sürüldü.