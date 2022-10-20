Filistin'den 'topyekun savaş ilanıdır' açıklaması

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in uzun zamandır işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in söz konusu düşüncesiz ve sorumsuz politikalarının tansiyonu yükselttiğini ve halkı patlama noktasına getirdiğini kaydeden Rudeyne, "Bu politika, güvenlik ve istikrar getirmeyecek bilakis durumu tehlikeli bir hale sokacak. Filistin halkı, işgalin devam etmesini hiçbir şekilde kabul etmeyecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada "Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail ihlalleri, Filistinlilere topyekun savaş ilanıdır" denildi. (AA)