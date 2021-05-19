Filistin'de İsrail saldırganlığına karşı genel grev

Filistinli emekçiler, İsrail saldırganlığına karşı dün genel grev başlattı.

Grev Gözlem Komitesi Başkanı Muhammed Bracha, önceki gün yaptığı açıklamada, “Yurdumuzdan edilip başka bir yere gitmeyi reddediyoruz. Kudüs’te ve Şeyh Cerrah’ta ikinci bir Nakba yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Filistin halkının bütünlüklü sözünü söylemesi için genel greve gideceğiz” demişti.

Dün başlayan greve katılımın yüksek olduğu kaydedildi. Grevin, inşaat, nakliyat ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörde etkili olduğu belirtildi. Greve çıkan işçilerin patronlar tarafından tehdit edildiği, bazı işçilerin işten çıkarıldığı aktarıldı.

Bracha, dün yaptığı açıklamada, "Gözlem komitesi akıldışı bir karar alsaydı, grev başarısız olurdu. Ancak halkın iradesini göz önünde bulundurarak bu kararı aldık" dedi. Grevin şu ana kadar sessiz bir şekilde sürdüğünü söyleyen Bracha, "Gnün sonunda bir fikir ifade etmek istiyoruz. Herhangi bir şeyin şiddete yön vermesini istemiyoruz" diye konuştu.

İsrail Komünist Partisi ve Hadaş'tan çağrı

İsrail Komünist Partisi (MKI) ve Demokratik Görüş ve Eşitlik Partisi (Hadaş) de, dün grevin başarıya ulaşması için tüm çabaların gösterilmesi çağrısında bulundu

MKI ve Hadaş'ın açıklamasında, Arap halkına dönük saldırıların bir an önce son bulması ve sivillerin çatışma çemberinden çıkarılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu grev, meşru ve barışçıl bir sivil protestodur. Özellikle her iki halkın yaşadığı kentlerde greve katılanların ve protestocuların bastırılmaması için uyarıda bulunuyoruz. İsrail'in tüm demokratik güçlerine işgal, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı çıkma çağrısı yağıyoruz.

Greve binlerce sağlık emekçisi katıldı

İsrail Komünist Partisi’nin haberine göre greve binlerce sağlık emekçisi katılırken, sağlık emekçilerinin yüzde 20’sini oluşturan Arap doktorlar da grevde yer aldı. Doktorlar, “Korona kahramanları ırkçılığın kurbanlarına dönüştü”, "İşe gelmek tehlikeli", "Bizi özgür bırakın" sloganlı dövizler taşıdılar.

'Grev üçüncü intifadayı başlattı'

Grevin, 1936’daki grevden beri gerçekleşen en kapsamlı ve büyük grev olduğu söyleniyor. O dönemde 1948’de işgal edilen topraklarda olanlar ile Batı Şeria’da olan tüm Filistinliler greve katılmışlardı.

Arab 21 sitesinin görüştüğü Filistinliler, grevin tam kapsamlı bir üçüncü intifadayı başlattığını, bunun için Filistin Yönetimi’ni aşan Fetih, Hamas ve diğer gruplara dayalı ortak bir liderlik gerektiğini belirtti.