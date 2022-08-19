Filistin Devlet Başkanı'nın 'Holokost' açıklamasına Alman polisinden soruşturma

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas salı günü, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları kınayan bir açıklama yaparak, İsrail'in eylemlerini 'soykırım' olarak nitelemişti.

Abbas İsrail'in Filistinlilere soykırım uyguladığını belirterek, "İsrail 1947'den bugüne, Filistinlilere ait 50 yerde 50 katliam işledi. 50 katliam, 50 Holokost" dedi.

Polisten Abbas'a soruşturma

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 'Holokost' açıklaması üzerine Berlin polisi, Abbas hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Bild'in haberine göre, Berlin polisi "Ceza Kanununun 130'uncu maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu şüphesiyle ön soruşturma başlatıldığını" bildirdi.

Gazeteye konuşan ceza hukukçusu Udo Wetter, Abbas'ın ifadelerinde Nazi Almanyası'nda işlenen suçların önemsizleştirilmesi yönünde bir ön şüphe oluşmasının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri: Dokunulmazlığa sahip

Reuters'in aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abbas'ın "resmi bir ziyaret" nedeniyle Almanya'da bulunduğu belirtilerek "dokunulmazlığa sahip olduğu" ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması üzerine ülkede Filistin'in "devlet olarak kabul edilip edilmediği" tartışması başladı.

Abbas'ın resmi ziyarette bulunmasının önemi olmadığı, eğer Almanya Filistin'i devlet olarak kabul etmiyorsa dokunulmazlığının bulunmayacağı iddia edildi.

Almanya resmi olarak Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

Scholz'e yönelik tepkiler

Abbas, Scholz ile düzenlenen basın toplantısında İsrail'in kurulduğu 1947'den bu yana Filistin köylerinde katliamlar gerçekleştirdiğini belirterek "50 katliam, 50 Holokost" ifadesini kullanmıştı.

Abbas'ın toplantıda daha önce sarf ettiği "Apartheid" kelimesine Scholz "Alman hükümetinin İsrail ile ilgili olarak bu kavramı benimsemediği" yanıtını verdi. Ancak Abbas'ın 'Holokost' benzetmesi sonrasında Scholz'ün sessiz kalması yoğun tepkilere yol açtı.

Scholz daha sonra yaptığı açıklamada Abbas'ın ifadelerini kınadı.

Almanya Cumhurbaşkanı: Kabul edilemez

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mahmud Abbas'ın Almanya ziyareti sırasında İsrail ile ilgili bir açıklama yaparken Yahudi soykırımı ile ilgili ifadeler kullanmasını kınadı.

Steinmeier, "Dün Başkan Abbas tarafından İsrail ile ilgili dile getirilen benzetme kabul edilemez ve özellikle bizim başkentimizde yaşandığı için acı verici" dedi.

Steinmeier ayrıca, Almanya'nın tarihi sorumluluğu kabul ettiğini ve sarsılmaz bir şekilde İsrail'in yanında olduğunu söyledi.

Filistin temsilcisi çağırıldı

Filistin'in Berlin temsilcisi, Almanya Başbakanlığı'na çağırıldı.

Başbakanlık açıklamasında, "Filistin temsilcisine Abbas'ın açıklamalarından duyulan rahatsızlık aktarıldı" denildi.

Abbas'tan açıklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Holokost'la ilgili sözlerinin tepki çekmesinin ardından açıklama yaptı.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Abbas İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini Yahudi Soykırımı ile karşılaştırmasının, "Holokost'un tek olma özelliğini inkâr etme gibi bir niyet taşımadığını" belirtti.

Yaptığı karşılaştırma hem Almanya hem de İsrail'de büyük tepki gören Abbas, İsrail'in bağımsızlığından beri geçen sürede Filistin halkının İsrail güçlerince maruz bırakıldığı "katliamlar ve suçlara" dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandığını söyledi.

Abbas, Holokost'u "modern insanlık tarihinin en çirkin suçu" olarak niteledi.

Haberde, "Başkan Abbas, Holokost’un modern çağın en büyük katliamı olduğunu vurguluyor. Dünkü sözleri ile Holokost’u sorgulamak istemedi. İsrail silahlı birimlerinin Filistinliler'e karşı uyguladığı şiddet ve suçları dile getirmek istedi" denildi.

AB ve İsrail'den tepki

İsrail Başbakanı Yair Lapid sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, "Mahmud Abbas'ın Almanya topraklarındayken İsrail'i '50 Holokost' ile suçlaması, sadece ahlaki bir ayıp değil, aynı zamanda korkunç bir yalandır, Holokost'ta, 1,5 milyonu çocuk, 6 milyon Yahudi öldürüldü. Tarih Abbas'ı asla affetmeyecek" dedi.

Avrupa Komisyonu Antisemitizmle Mücadeleden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Abbas'ın açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Holokost'un tahrifi tehlikelidir. Antisemitizmi besler ve demokrasi üzerinde aşındırıcı bir etkisi olur" dedi.

Abbas eleştirilirken İsrail unutuldu

Mahmud Abbas'a yönelik tepkilerin hiçbirinde İsrail'in Filistin'de işlediği suçlardan bahsedilmemesi dikkat çekti. Tüm dünya Abbas'ın 'Holokost' açıklamasına odaklanırken, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sürüyor.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) yayımladığı raporda, İsrail’in Filistinlilere yönelik işlediği suçların “apartheid [sistemsel ayrımcılık]" olduğunu açıklamıştı.

Uluslararadı Af Örgütü, insanlık suçu işleyen İsrail’in, suçları için hesap vermesi gerektiğini belirterek, uluslararası kamuoyunu İsrail'in eylemlerini durdurmaya çağırmıştı.