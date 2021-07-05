Filipinler'de volkan alarmı: Binlerce kişi evini terketti

Filipinler’in başkenti Manila kentinin güneyindeki Taal Yanardağı’nda olası volkan patlaması alarm seviyesinin üst seviyeye çıkartılması üzerine bölgede yaşayan binlerce kişi evini terk ediyor.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, dağdan çıkan zehirli gaz emisyonlarının rekor seviyeye çıktığını duyurarak, 1 Temmuz’dakine benzer yeni bir patlamanın "her an" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre son uyarının ardından bölgedeki 4 bin 500 kişi daha pazar günü evini terk etti. Volkanik patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak köylerden tahliye edilen kişi sayısının, 14 bini bulabileceği tahmin ediliyor.

Yanardağın geçen yıl 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar ulaşmıştı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, 12 Ocak'taki patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 135 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.

Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.