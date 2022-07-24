Filipinler'de üniversite mezuniyet törenine silahlı saldırı: En az üç ölü

Filipinler'in başkenti Manila'daki bir üniversite kampüsünde silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda aralarında eski bir Filipin belediye başkanının da bulunduğu en az üç kişinin öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığı açıklandı.

İki tabanca kuşanan silahlı saldırgan, Quezon banliyösünde Ateneo de Manila Üniversitesi'nin kapısı yakınında üniversitenin mezuniyet törenine katılanların üzerine ateş açtı. Saldırgan daha sonra yakalandı.

AP'nin haberine göre polis, üniversitenin kilit altına alındığını ve hukuk fakültesindeki mezuniyet töreninin iptal edildiğini söyledi.

Yetkililer, törende konuşma yapması planlanan Yüksek Mahkeme Başkanı Alexander Gesmundo'nun saldırı sırasında üniversite yolunda olduğunu ve geri dönmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

Yetkililer, saldırıda ölenlerin güney Basilan eyaletindeki Lamitan kasabasının eski belediye başkanı Rosita Furigay, yardımcısı ve bir üniversite görevlisi olduğunu söyledi. Polis raporuna göre, Furigay'ın mezuniyet törenine katılması gereken kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.