Filipinler'de şiddetli yağışlardan ölenlerin sayısı 132'ye çıktı

Filipinler Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 2,5 milyon kişinin etkilendiği ve 866 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, en az 132 kişinin yaşamını yitirdiği afetlerde, 100'den fazla kişinin yaralandığı, 33 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı incelemelerde bulundu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet nedeniyle can kayıplarının en fazla yaşandığı Maguindanao kentinde havadan incelemelerde bulundu. Marcos, heyelan yaşanan bölgedeki dağlarda ağaç bulunmadığını ve felaketin bu yüzden meydana geldiğini ifade ederek, afetten etkilenen bölgelerdeki kişilere hızlıca yardım paketi dağıtılacağını aktardı.

Yıl sonuna kadar olası tropikal fırtınaya karşı yetkililerin önlem almasını isteyen Marcos, "Hala ağaçlar kesiliyor, bunu defalarca duyuyoruz, sonra bu toprak kaymaları yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Marcos, "Daha iyisini yapmalıydık. Su hacminin bu kadar büyük olacağını tahmin edemediğimiz için insanları uyaramadık ve sonrasında yaklaşan taşkınlara karşı onları tahliye edemedik" demişti.

Uçuşlar iptal edildi.

Kötü hava koşulları nedeniyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda (NAIA) 100'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.