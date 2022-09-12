Filipinler'de restorana el bombası atıldı: 7 kişi yaralandı

Filipinler'in Cotabato kentinde dün gece bir restoranda el bombasının patlaması sonucu yedi kişi yaralandı.

Filipinli Inquirer gazetesinin polise dayandırdığı haberine göre, patlama insanlar restoranda akşam yemeği yerken meydana geldi.

Gazetenin bir polis temsilcisinden aktardığına göre, saldırının sebebi hâlâ bilinmiyor. Ancak polis saldırının müşterileriler arasında bir tartışmadan kaynaklanması ihtimali üzerinde duruyor.

Gazete, patlamanın sorumluluğunu kimsenin üstlenmediğini belirterek, polisin olay yerinde bir MK2 el bombası parçaları bulduğunu da sözlerine ekledi.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasında bulunan Cotabato eyaletinde ordu ile İslamcı militanlar arasında zaman zaman çatışmalar meydana geliyor. Koronadal, Tacurong ve Filipinler'deki diğer şehirlerde bu yılki bombalı saldırıları İslamcı militanlar üstlenmişti.