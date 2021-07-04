Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan bir askeri uçağın "iniş pistini ıskalayarak" düştüğü bildirildi.

Filipinler Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, C-130 tipi askeri nakliyat uçağının enkazından şu ana kadar 40 kişi kurtarıldı. Uçağın, ülkenin Sulu eyaletinde bulunan Jolo adasına inmeye çalıştığı sırada düştüğü aktarıldı.

Filipinler Genelkurmay Başkanı Cirilito Sobejana, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kaza yerinde çalışmalar sürüyor. Daha fazla hayat kurtarabilmek için dua ediyoruz" dedi. Sobejana, şu ana kadar henüz kaza sonucunda ölüm tespit etmediklerini kaydetti.