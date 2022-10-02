Filenin Sultanları Polonya'yı da yenerek grubun son maçından zaferle ayrıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu beşinci ve son maçında Polonya’yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları böylece şampiyonanın son 16 Turu'na lider olarak çıktı.

Gdansk kentinde ev sahibi Polonya ile mücadele eden Filenin Sultanları ilk sette 25-22 geride kalırken ikinci setiyse 23-25 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette 23-25 skorla fark açan Filenin Sultanları'nı dördüncü sette 25-23 skorla Polonya yakaladı. Son setiyse 11-15 skorla alan A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece maçın da galibi oldu.

Dünya Şampiyonası 2. Turu'nda F Grubu’nda yer alacak Filenin Sultanları ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.