Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak

Dün A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Filenin Sultanları böylece turnuvanın son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Cumartesi Gdansk kentinde düzenlenecek maçtaysa Filenin Sultanları ev sahibi takım Polonya'yla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

Türkiye'nin performansı Dünya Şampiyonası'nda konuşulanlar arasında yer aldı. Ebrar Karakurt 81 sayıyla turuvanın en başarılı ikinci skoreri konumundayken aynı zamanda en çok blok yapan oyuncu liderliği Porto Rikolu Neira Ortiz'le paylaşıyor.