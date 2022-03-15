Fikret Orman'a 305 milyon liralık dava

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman hakkında kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle yeni bir dava daha açıldı.

2 yıllık zaman aşımına karşı harekete geçen ve söz konusu davayı açan Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hissedarlarından Emre Göllü, Ozan Biber ve Çağrı Göksel adına açıklama yapan avukat Aker Çıtak, “Beşiktaş yönetiminin 9.1.2022 tarihine kadar açması gerekip açmadığı ‘tazminat’ davasını, BJK AŞ hissedarı 3 üyemiz yasal süresinde açtılar” dedi.

'Fikret Orman'dan 305 milyon lirayı alacağız'

Çıtak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Davayı kazanırsak 305 milyon lira Fikret Orman’dan alınıp Beşiktaş’a ödenecek. Tüm Beşiktaşlıların desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Futbol AŞ'de iki dönem için ibra edilmedi

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin 2019 ve 2020 genel kurullarında yapılan oylamalarda toplamda 2 ayrı dönem için ibra edilmemişti. Orman, önce 1 Mayıs 2018-31 Mayıs 2019, daha sonra da 1 Haziran 2019-21 Ekim 2019 dönemi için ibra edilmemişti.