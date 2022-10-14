Fıkrayı Hıncal Uluç'tan alan gazete patronu, özür yazısını da Uluç'tan almış

Zonguldak Pusula Gazetesi sahibi Ali Rıza Tığ'ın köşe yazısı sonrası hemşireler tarafından hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ali Rıza Tığ 9 Ekim tarihinde yazdığı ''Zonguldak, iki-üç ruh hastasının yönetebileceği şehir değil!'' başlıklı köşe yazısının son kısmında hemşirelere ilişkin bir "fıkraya" yer verdi.

Tığ bunun üzerine "Üzülmenize üzüldüm, sevgili hemşireler..." başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda Tığ, aynı fıkrayı 2005 yılında Sabah gazetesinde Hıncal Uluç'un yazdığını belirtirken Uluç'un 'özür' yazısını da aynen köşesine taşıdı. Uluç'ta 'özür' yazısının başlığında ''Üzülmenize üzüldüm, hemşirelerim...'' ifadelerini kullanmıştı.

Tığ o yazıya Sabah gazetesinin internet sitesinden ulaşıldığını da belirtti.

Uluç yazdığı yazı nedeniyle çeşitli meslek örgütleri tarafından Basın Konseyi'ne şikayet edilmiş, şikayeti değerlendiren Basın Konseyi Yüksek Kurulu da Uluç hakkında oy çokluğu ile "şikayetin yersizliğine" karar vermişti.

Tığ'ın kendisini Hıncal Uluç üzerinden 'anlatmaya' çalışması da dikkatlerden kaçmadı.