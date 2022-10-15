Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki gökdelende çıkan yangın kısa sürede binanın en üst katına kadar sıçradı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Kadıköy Belediye Başkanı'ndan açıklama

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy'deki yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangında can kaybının olmadığını bildiren Odabaşı şunları söyledi:

"Fikirtepe Mahallemizdeki bir binada çıkan yangın İstanbul İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olması tek tesellimiz"

İmamoğlu: Yangının çıkış sebebi inceleme sonrasında netleşecektir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde yüksek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı olmadan tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrasında netleşecektir, geçmiş olsun"