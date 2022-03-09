FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararları

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turunda İskoçya ile Ukrayna 24 Mart'ta karşı karşıya gelecekti. Rusya Ukrayna savaşı sonrasında Ukrayna Futbol Federasyonu, FIFA'dan karşılaşmanın ertelenmesini talep etti. FIFA da Ukrayna'dan gelen bu talebe olumlu yanıt verdi. Alınan karara göre 24 Mart'ta oynanması gereken karşılaşma haziran ayına ertelendi.

Öte yandan Rusya da play-off turunda Polonya ile karşı karşıya gelecekti. Ancak FIFA, Rusya'yı organizasyondan men ederek Polonya'yı hükmen galip ilan etti. Rusya Futbol Federasyonu da men kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacak. Ayrıca Polonya, Dünya Kupası'na katılabilmek için İsveç - Çekya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.