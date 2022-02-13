FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea oldu

2012 finalini kaybeden İngiliz futbol kulübü Chelsea tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.
Daha önce de Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanı alan Chelsea, Brezilya temsilcisi Palmeiras'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yendi.
Maçın gollerini, Chelsea adına 55. dakikada Romelu Lukaku ve 117. dakikada penaltıdan Kai Haverts atarken, Palmerias’ın tek golünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson, 60. dakikada kaydetti.
Bu skorla Chelsea, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.