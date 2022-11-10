Fidye talepleri reddedilen bilgisayar korsanları çaldıkları verileri yayımladı

ABC News'in haberine göre "dark web" olarak bilinen internet ağı üzerinden çaldıkları müşteri verilerine ait 300 dosya ve verileri yayımlayan bilgisayar korsanları 9,7 milyon müşterinin her dosyası için 1 dolar talep etmişti.

Verilerin çalındığı, ülkenin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden Medibank Üst Yöneticisi (CEO) David Koczkar, "Çalınan verilerin karanlık ağda yayınlanması utanç verici" diyerek, müşterilerin hassas verilerini dark web üzerinden indirmekten veya doğrudan korsanlarla iletişim kurmaktan kaçınılmasını istedi.

Eylül ayında Avustralya Başbakan Anthony Albanese de dahil yaklaşık 10 milyon müşterinin verileri bilgisayar korsanlarınca ele geçirilmişti. Şirket, korsanların 9,7 milyon müşterinin her biri için 1 dolar fidye talebini kabul etmemişti. Bilgisayar korsanları, fidye taleplerinin reddedilmesi üzerine kişisel veri dosyalarını yayımladı.

Olay, Avustralya'da son aylarda ikinci büyük çaplı veri hırsızlığı oldu. Ağustos ayında da telekomünikasyon şirketi Optus, 9,8 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirmişti. (AA)