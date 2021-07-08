FHKC'nin kurucularından Ahmed Cibril yaşamını yitirdi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlığı (FHKC-GK) kurucusu Ahmed Cibril, Suriye'nin başkenti Şam'da 83 yaşında yaşamını yitirdi.

FHKC-GK'den yapılan açıklamada Cibril'in Çarşamba günü Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

1938 yılında Filistin'de doğan Cibril ailesiyle göç ettiği Suriye'de yetişti ve 1956-58 yılları arasında Suriye ordusunda görev yaptı. Cibril komünist olduğu gerekçesiyle ordudan atıldıktan sonra 1959 yılında Filistin Kurtuluş Cephesi'ne katıldı.

1967'de George Habaş ile birlikte Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin kuruluşunda yer alan Cibril, 1968 yılında buradan ayrılarak FHKC-GK'yi kurdu.

FHKC-GK'nin İsrail işgaline karşı düzenlediği çok sayıda eylemden en bilineni 1987 yılındaki "Planörlerin Gecesi" olarak anılan eylemdi.

Suriye'de 2011'de başlayan kışkırtılmış iç savaşta FHKC-GK, Suriye ordusu ile birlikte cihatçı militanlara karşı savaşta yer aldı. Şam yakınlarındaki Yermük mülteci kampının bazı bölgelerinin cihatçılarca 2012'de ele geçirilmesine karşı FHKC-GK'nin silahlı kanadı Suriye ordusu ile birlikte savaştı.