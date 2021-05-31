Feyzi Erçin'den tepki: Atanmışın atadığı bir rektör yardımcısı...

AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellendi.

Söz konusu kararı Bulu'nun yardımcısı Naci İnci'nin verdiği belirtildi.

Naci İnci imzalı notta sekiz yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren Feyzi Erçin’in "Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi uygun değildir" denilerek “Feyzi Erçin isimli kişinin öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görünmektedir. Ya adaletli olarak notlandırma yapılmıyor veya ders içeriği 3 kredilik ders yükünü yansıtmıyor. BÜ standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle bu kişinin kurumumuzun eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, kurumumuzda ders vermesi uygun değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklanan gerekçenin ikna edici olmaktan uzak olduğu anlaşılırken Erçin de twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

"Boğaziçi’ndeki özgürlüğümüze, değerlerimize, güvenli alanımıza sahip çıkmamız ve kazanmamız, arkadaşlarımızı, çimlerimizi, derslerimizi bu kadar gönülden sevmemizle, daha güzel bir dünya için fedakarlık yapmamızla, dirayet ve sabırla mümkün olacak." diyen Erçin şunları söyledi:

"Atanmışın atadığı bir “rektör yardımcısı”nın notlandırmamı adaletsiz bulması şaşırtmıyor: bu kanaati, bölümdeki öğrencisi hapisteyken güney çimlerde “utanmıyor musunuz” sorusuna veremediği cevapla tescillenmiş olan, aramızdaki vicdani değerlerin farkının yansımasıdır."