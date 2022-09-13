FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu"nca yapılan çalışmalar sonucu "kendilerine bağlı örgüt mensuplarıyla iletişim kurduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan" 15 şüpheli için Ankara merkezli 4 ilde gözaltına alınma kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalara başlandı.