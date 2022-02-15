'FETÖ'cüleri temizleyin' sözleri sonrası sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, dün Beşiktaş maçının ardından yaptığı "Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin" sözlerinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidinin yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Murat Sancak Beşiktaş maçı sonrasında "Bugün az daha katliam olacaktı. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin'' ifadelerini kullanmıştı.

Adana Demirspor Kulübü'nün de saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçe gösterilerek kurula sevk edilen isim oldu.

Galatasaray ve Atakaş Hatayspor da çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.