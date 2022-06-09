Fetihtepe Mahallesi’nde yaşananlar akıllara getirdi: Bilal Erdoğan’la 'yer kapatma' sohbeti

İstanbul'da AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde "kentsel dönüşüm" adı altında yurttaşlar evlerinden zorla tahliye ediliyor. Evlerin elektrik ve su tesisatları sökülürken; hasta, yaşlı, engelli demeden yurttaşlar sokağa atılıyor.

Polisin abluka altına aldığı mahallede evden çıkarmalar sürerken AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın 2014’teki konuşması da yeniden gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde o dönem Okçular Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı olan Haydar Ali Yıldız’ın Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’a söylediği, "Bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…" sözleri akıllara geldi. Yıldız ayrıca Erdoğan'ın "Projede var değil mi?" sorusuna, "Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize" yanıtını verdi.