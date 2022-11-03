Fethullah Gülen'in yeğenine verilen ceza onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye'ye getirilen Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e, "etkin pişmanlık" kapsamında ceza indirimi yapılarak verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.

Daire Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22 Mart'ta Gülen hakkındaki kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargılama aşamasındaki usul işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığına, Gülen'e verilen cezada bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden daire, 3 yıl 4 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, "Selahaddin Gülen'in 'FETÖ' yardımıyla yurtdışına kaçtığının tespit edildiği örgütün istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu" belirlenmişti.

Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmişti. (AA)